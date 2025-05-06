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- Шоу-бизнес
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С глубоким декольте и плисированной юбкой: беременная Карли Клосс блистала на балу в Нью-Йорке
32-летняя модель и предпринимательница Карли Клосс стала гостьей Met Gala 2025.
Карли, которая сейчас беременна третьим ребенком, появилась на красной дорожке в наряде от Luar. Ее платье было с высоким воротником и глубоким вырезом на декольте, с маленькими пуговицами посередине и плиссированным подолом.
Карли Клосс держала руки на животе, позируя перед фотографами.
Многодетная мама (Карли и ее муж бизнесмен Джошуа Кушнер воспитывают двоих сыновей) сделала макияж с акцентом на глаза и нюдовые губы, у нее на шее сверкало колье в виде змеи, а на пальце кольцо с бриллиантом и обручальное золотое кольцо. Маникюр у модели был в натуральном оттенке. А обула Карли высокие сапоги-ботфорты на каблуках.
Также на Met Gala 2025 беременным животом сверкала певица Рианна.