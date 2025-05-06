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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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С глубоким декольте и плисированной юбкой: беременная Карли Клосс блистала на балу в Нью-Йорке

32-летняя модель и предпринимательница Карли Клосс стала гостьей Met Gala 2025.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Карли Клосс

Карли Клосс / © Associated Press

Карли, которая сейчас беременна третьим ребенком, появилась на красной дорожке в наряде от Luar. Ее платье было с высоким воротником и глубоким вырезом на декольте, с маленькими пуговицами посередине и плиссированным подолом.

Карли Клосс держала руки на животе, позируя перед фотографами.

Карли Клосс / © Associated Press

Карли Клосс / © Associated Press

Многодетная мама (Карли и ее муж бизнесмен Джошуа Кушнер воспитывают двоих сыновей) сделала макияж с акцентом на глаза и нюдовые губы, у нее на шее сверкало колье в виде змеи, а на пальце кольцо с бриллиантом и обручальное золотое кольцо. Маникюр у модели был в натуральном оттенке. А обула Карли высокие сапоги-ботфорты на каблуках.

Карли Клосс / © Associated Press

Карли Клосс / © Associated Press

Также на Met Gala 2025 беременным животом сверкала певица Рианна.

Карли Клосс / © Associated Press

Карли Клосс / © Associated Press

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