С глубоким декольте и прозрачной юбкой: американская актриса в смелом образе вышла в свет

Келси Эсбил выбрала для своего аутфита откровенный наряд.

Американская актриса – 31-летняя Келси Эсбил – попала в объективы фотографов на улицах Нью-Йорка.

Звезда выглядела соблазнительным. На ней было черное сексуальное платье на тонких бретельках, с глубоким декольте, прозрачной вставкой на животе и прозрачной юбкой.

Келси Эсбил / Фото: Getty Images

Аутфит Келси дополнила черным клатчем. Актриса сделала укладку и макияж с шоколадной помадой на губах. Зону декольте актриса решила оставить без украшений.

Напомним, американская актриса Обри Плаза пришла на премьеру 2 сезона сериала HBO "Белый лотос" в откровенном ассиметричном красном платье от бренда Stella McCartney. Наряд имел вырезы на талии, спине и высокий разрез до бедра.

Читайте также: