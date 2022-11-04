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С глубоким декольте и прозрачной юбкой: американская актриса в смелом образе вышла в свет

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2256
Время на прочтение
1 мин
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С глубоким декольте и прозрачной юбкой: американская актриса в смелом образе вышла в свет

Келси Эсбил / Фото: Getty Images

Келси Эсбил выбрала для своего аутфита откровенный наряд.

Американская актриса – 31-летняя Келси Эсбил – попала в объективы фотографов на улицах Нью-Йорка.

Звезда выглядела соблазнительным. На ней было черное сексуальное платье на тонких бретельках, с глубоким декольте, прозрачной вставкой на животе и прозрачной юбкой.

Келси Эсбил / © Getty Images
Келси Эсбил / Фото: Getty Images
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Аутфит Келси дополнила черным клатчем. Актриса сделала укладку и макияж с шоколадной помадой на губах. Зону декольте актриса решила оставить без украшений.

Напомним, американская актриса Обри Плаза пришла на премьеру 2 сезона сериала HBO "Белый лотос" в откровенном ассиметричном красном платье от бренда Stella McCartney. Наряд имел вырезы на талии, спине и высокий разрез до бедра.

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Дата публикации
Просмотры
2256
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