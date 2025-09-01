- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
С глубоким декольте и разрезом до трусов: Шейлин Вудли в пикантном луке вышла на красную дорожку
33-летняя американская актриса в гламурном наряде от Fendi позировала перед фотографами на кинофестивале в Венеции.
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" - Шейлин Вудли - посетила премьеру черной комедии датского режиссера Андерса Томаса Йенсена "Последний викинг", которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.
На красной дорожке актриса появилась в пикантном аутфите. На ней было гламурное платье от бренда Fendi, расшитое пайетками, которое переливалось разными цветами - черным, розовым и бирюзовым.
Наряд имел халтер, открытую спину, глубокое декольте и высокий разрез до трусов.
Аутфит Шейлин дополнила черными босоножками на шпильках и золотыми украшениями с бриллиантами от Bvlgari - колье в виде змеи на шее, похожий браслет и кольцо на руках.
Вудли распустила волосы, сделала легкий макияж и нюдовый маникюр.
Напомним, Шейлин Вудли в прошлый раз на красной дорожке Венецианского кинофестиваля сияла в черном мини-платье от бренда Kallmeyer.