С глубоким декольте и в шлепках на шпильках: британская актриса на фэшн-показе

Британская актриса Гугу Мбата-Рау посетила показ бренда JW Anderson, состоявшегося в рамках Лондонской недели моды.

Звезда появилась там в ассиметричном черном платье в полоску и с глубоким декольте, под которым отсутствовал бюстгальтер.

Гуго Мбата-Рау / Фото: Getty Images

Наряд Гугу дополнила интересными белыми шлепками на шпильках и экстравагантной белой сумкой. Волосы она собрала в пучок и сделала легкий макияж. В ушах у нее были золотистые серьги-кольца, а на руке – часы и кольцо.

Напомним, модель Крисси Тейген прогулялась по Лос-Анджелесу в пушистых шлепках от бренда Emme Parsons.

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