С глубоким декольте и высоким разрезом: Селин Дион в наряде Valentino вышла на сцену "Грэмми"

55-летняя звезда вышла на сцену, чтобы объявить победителя в номинации "Альбом года".

Селин, которая отказалась от своей певческой карьеры из-за проблем со здоровьем, была явно взволнована, когда вышла на сцену при поддержке старшего сына - 23-летнего Рене-Шарля Анжелила.

Селин Дион / Фото: Associated Press

"Спасибо всем! Я люблю вас. Когда я говорю, что рада быть здесь, я действительно говорю это от всего сердца. Те, кому посчастливилось присутствовать на церемонии вручения премии "Грэмми", никогда не должны воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Огромную любовь и радость музыка приносит в нашу жизнь и людям во всем мире. И сейчас мне доставляет огромную радость вручить премию "Грэмми", которую две легенды Дайана Росс и Стинг вручили мне 27 лет назад в номинации "Альбом года", - сказала со сцены Селин.

Затем она объявила, что знаменитый альбом Тейлор Свифт Midnights получил награду, войдя в историю "Грэмми", поскольку Свифт выиграла эту награду в четвертый раз.

Селин Дион / Фото: Associated Press

Перед фотографами и потом на сцене Дион появилась в терракотовом длинном пальто и шифоновом платье от Valentino и дополнила аутфит украшениями от Tiffany & Co – роскошным колье с бриллиантами, серьгами, браслетом и несколькими кольцами. Селин также сделала лаконичный макияж с акцентом на глаза и немного подчеркнула губы розовым блеском, волосы расчесала по пробору. Обута певица была в туфли с россыпью страз на каблуках.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Отметим, Тейлор Свифт, которая вышла на сцену за наградой после объявления Дион, блистала на красной дорожке в белоснежном платье-бюстье от Модного дома Schiaparelli, которое нам напомнило наряд принцессы Уэльской от Alexander McQueen на прошлогодней церемонии BAFTA.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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