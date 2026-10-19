С глубоким декольте и золотистым поясом: Леа Сейду в эффектном платье Louis Vuitton позировала на гала-вечере

Леа Сейду / © Associated Press

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Леа Сейду привлекла внимание своим красивым аутфитом на ежегодном гала-вечере Academy Museum Gala в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Леа Сейду / © Associated Press

Актриса появилась в черном платье макси от Louis Vuitton. Наряд имел объемную округлую линию плеч, длинные рукава и глубокое V-образное декольте. Талию Леа подчеркнула узким золотистым поясом с зеркальным блеском. Обтягивающая в бедрах юбка плавно расширялась к низу и переходила в шлейф, который мягкими складками лежал на полу.

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Леа Сейду / © Associated Press

Сейду украсила уши серьгами с бриллиантами, а на руке сияло кольцо. Волосы она уложила легкими волнами, боковые пряди убрала за уши, оставив один локон у лица. Ярким акцентом аутфита стала красная помада, с которой перекликался маникюр.

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Леа Сейду / © Associated Press

Напомним, Леа Сейду в плиссированном платье с открытыми плечами сияла на красной дорожке.

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