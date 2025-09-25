Аманда Линн / © Getty Images

Американская телеведущая, звезда реалити-шоу и инфлюенсер — Аманда Линн — привлекла внимание роскошным аутфитом на гала-вечере Night of Dreams в отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке знаменитость появилась в эффектном полупрозрачном платье со шлейфом от украинского бренда OKSANA MUKHA. Наряд был украшен кружевными аппликациями, страусиными перьями и ручной вышивкой пайетками, бисером, кристаллами и жемчугом.

Аманда Линн / © Getty Images

Главным акцентом в луке Аманды было глубокое соблазнительное декольте и высокий разрез. Свой образ Линн дополнила блестящими босоножками на шпильках, прической с локонами, нежным макияжем и французским маникюром. В ушах у нее были длинные серьги, а на руках — золотые браслеты с бриллиантами и кольца.

Напомним, американская певица Керри Андервуд выступила на теле-шоу American Idol в персиково-розовом мерцающем корсетном платье от OKSANA MUKHA.