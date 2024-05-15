С глубоким декольте: режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг произвела фурор нарядом на красной дорожке

Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который продлится с 14 по 25 мая. В этом году мероприятие станет 77-м по счету, а председателем жюри назначена Грета Гервиг - режиссер нашумевшего фильма "Барби". Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту.

Поэтому она ежедневно появляется на красной дорожке мероприятия. На премьерный показ внеконкурсного фильма "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" она надела ярко-красной платье от Armani Privé, которое сочетала с украшениями от Chopard.

У наряда было внушительное V-образное декольте и гламурные тонкие бретельки со стразами. Наряд красиво сидел на фигуре и подчеркивал ее.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Образ режиссер дополнила легкой немного небрежной укладкой и макияжем с красной помадой на губах.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Во время открытия кинофестиваля Грета вышла к фотографам в наряде винного оттенка от бренда Saint Laurent, который тоже сочетала с украшениями Chopard. У платья тоже было эффектное декольте.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

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