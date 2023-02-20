С глубоким декольте украшенным стразами и жемчугом: актриса Лили Джеймс на красной дорожке BAFTA-2023

19 февраля в Великобритании состоялась 76-я церемония вручения наград премии BAFTA, где были определены лучшие фильмы 2022 года.

Церемония прошла в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк Центре. Впервые с 2016 года эта церемония проходила не в Альберт-холле. Мероприятие посетило много звезд, а также королевская пара - принцесса Кэтрин и принц Уильянм. Уэльская впечатлила образом с белоснежном платье от бренда Alexander McQueen.

Также среди гостей церемонии была 33-летняя актриса Лили Джеймс, известная по фильму "Золушка" и скандальному мини-сериалу "Пэм и Томми".

На красной дорожке актриса появилась в белом длинном платье от бренда Tamara Ralph с драпировкой на животе, а также очень глубоким V-образным декольте.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Вырез на наряде был оформлен в виде крупной декоративной решетки, украшенной стразами и жемчужинами разного размера.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Сзади платье было дополнено огромным бантом, который перетекал в длинный шлейф.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Образ Лили дополнила ювелирніми украшениями от бренда Bulgari и нежным макияжем. Также у актрисы новый оттенок волос, она решила стать шатенкой.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

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