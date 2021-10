С глубоким смыслом: у Анджелины Джоли новое тату на руке

Татуировки для Анджелины много значат, и она всегда вкладывает в них особый символизм.

Длительное время Анджелина Джоли дозировала свои появления на публике, но поскольку в мире стартовали показы фильма Marvel "Вечные", где она сыграла, то теперь в рамках промокампании посещает различные кинофестивали и специальные показы. Анджелина позирует на красных дорожках, фотоколлах и даже берет с собой на мероприятия подросших детей. Мир обсуждает ее прически, платья и фигуру, но мы заметили во внешности звезды еще одно изменение - на теле актрисы появилось новое тату.

Теперь на левой руке Джоли под тату XIII V MCMXL (которое означает "13 мая 1940 года" - день, когда Уинстон Черчель произнес свою первую речь "Кровь, пот и слезы") красуется надпись - To the gallows-foot and after. Дословный перевод этой фразы: До виселицы - и после.

Анджелина Джолі / Getty Images

Фраза является цитатой из стихотворения Редьярда Киплинга "Тысячный человек" (The Thousandth Man).

Тутуировка Анджелины Джоли / Getty Images

Стихотворение имеет глубокий смысл и рассказывает о лучшем друге, одном из тысячи, который поможет в любой ситуации, ему не важен ваш вид, слава и деньги, но он будет с вами до самого последнего момента жизни.

Кому именно актриса посвятила новую татуировку пока неизвестно, но, напомним, что во время ее появления на красной дорожке в Лос-Анджелесе мы также заметили, что на плече она вывела часть тату, которое ранее было посвящено Брэду Питту.

Анджелина Джоли / Associated Press

