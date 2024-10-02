С глубоким V-образным декольте: Зои Салдана в эффектном красном платье пришла на премьеру фильма

46-летняя актриса Зои Салдана снялась в картине "Эмилия Перес", поэтому позировала на премьере фильма в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось в рамках 62-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

К фотографам она вышла в просто потрясающем наряде - красном платье полностью расшитом пайетками. У наряда были длинные рукава и умопомрачительное V-образное декольте практически до пупка. На юбке у платья был разрез, а также элегантная драпировка, которая делала его более креативным.

Платье Зои было от бренда Ferragamo из в круизной коллекции весна-лето 2025. Актриса носила его в сочетании с черными туфлями от Ferragamo, а также украшениями от Marie Mas. Макияж у Салданы был лаконичным и нежным, а волосы ей уложили в прическу "конский хвост".

Зои Салдана / Фото: Associated Press

В фильме Зои Салдана сыграла с Селеной Гомес и она тоже позировала на этой премьере. Также на фотоколл вышли Адриана Пасс и Карла София Гаскон.

Зои Салдана, Адриана Пасс, Карла София Гаскон и Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, что впервые публике картину "Эмилия Перес" презентовали в рамках Каннского кинофестиваля. Тогда для фотосессии Зои и Селена тоже вышли вместе. Селена Гомес была в платье с цветами, а Зои Салдана – с пикантным декольте.

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