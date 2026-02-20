ТСН в социальных сетях

С голой грудью на премьеру: Александр Скарсгард удивил эффектным и нестандартным образом

Актер снова нашел способ как запомниться публике.

Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард, который сумел стать настоящей модной сенсацией 2025 года, снова удивил образом на мероприятии. 49-летний шведский актер посетил британскую премьеру фильма «Момент» в Лондоне и вышел к фотографам в черном костюме от Saint Laurent.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Стилист Скарсгарда — Гарри Ламберт — в этот раз подобрал для звезды классический вечерний костюм, однако сочетал его не с рубашкой, а шелковой майкой с глубоким овальным вырезом, который почти полностью обнажал грудь актера.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Образы от Saint Laurent Скарсгард выбирает не впервые, ведь благодаря именно этому бренду об актере заговорили как об одном из главных модников на красных дорожках. В мае 2025 года он вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля в оригинальных кожаных ботфортах в стиле сапог-рыбака. Это был наряд, который все обсуждали неделями, и он тоже был от Saint Laurent.

Александр Скарсгард в Каннах в прошлом году / © Associated Press

Александр Скарсгард в Каннах в прошлом году / © Associated Press

