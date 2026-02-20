- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
С голой грудью на премьеру: Александр Скарсгард удивил эффектным и нестандартным образом
Актер снова нашел способ как запомниться публике.
Александр Скарсгард, который сумел стать настоящей модной сенсацией 2025 года, снова удивил образом на мероприятии. 49-летний шведский актер посетил британскую премьеру фильма «Момент» в Лондоне и вышел к фотографам в черном костюме от Saint Laurent.
Стилист Скарсгарда — Гарри Ламберт — в этот раз подобрал для звезды классический вечерний костюм, однако сочетал его не с рубашкой, а шелковой майкой с глубоким овальным вырезом, который почти полностью обнажал грудь актера.
Образы от Saint Laurent Скарсгард выбирает не впервые, ведь благодаря именно этому бренду об актере заговорили как об одном из главных модников на красных дорожках. В мае 2025 года он вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля в оригинальных кожаных ботфортах в стиле сапог-рыбака. Это был наряд, который все обсуждали неделями, и он тоже был от Saint Laurent.