С голой спиной и бахромой на рукавах: эффектный образ итальянской топ-модели в Каннах

В этом образе звезда выглядела необычно, чем выделялась из толпы гламурных нарядов.

Каннский кинофестиваль уже близится к финалу, но не сбавляет темп. На красную дорожку мероприятия вышло немало звезд, чтобы продемонстрировать интересные наряды и была среди них итальянская топ-модель Мариякарла Босконо. Она одна из самых успешных итальянский звезда подиума, которая участвовала в показах самых знаменитых модных домов: Chanel, Gucci, Versace, Fendi, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent и многих других.

Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

Одним из нарядов, в котором она блистала на кинофестивале, было белое длинное платье от Pinko. Этот оригинальный наряд был полностью украшен металлическими люверсами, имел длинные рукава и шлейф, на которых его украшала длинная белая бахрома. Спина у этого платья была голой.

Образ модели дополнили прическа с длинными волнистыми волосами, несколько украшений и макияж с длинными накладными ресницами.

Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

Но появлялась она на красной дорожке и в другом лук. Днем ранее модель продемонстрировала черно-белое длинное платье-бюстье от Prada. Этот наряд она надела в сочетании с оригинальной прической - на лбу у нее было два пучка из косичек.

Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

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