С голой спиной и красными рукавами: Кейт Бланшетт позировала перед фотографами в Лондоне

Актриса отправилась в промо-тур, чтобы продвигать новый фильм со своим участием.

55-летняя оскароносная актриса Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в Лондоне, поскольку посетила премьеру фильма "Операция "Черный кейс"". Она позировала перед фотографами и поклонниками в наряде от Louis Vuitton.

На Кейт было серое прямое платье с вырезом на груди и объемными кожаными рукавами, украшенными кожей.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Спина у платья была полностью открытой - на ней был большой квадратный вырез. Свой наряд она носила в сочетании с черными сапогами на каблуках.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Также актриса надела серьги-шипы, сделала легкий макияж и собрала волосы в элегантный пучок.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Ранее рассказать об этом шпионском триллере актриса пришла на шоу в телевизионную студию канала ABC. Папарацци ее заметили в образе total black, который включал костюм и топ с пайетками.

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