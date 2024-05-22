С голой спиной и кристаллами: роскошная Белла Хадид посетила вечеринку во Франции

В рамках Каннского кинофестиваля во Франции состоялась вечеринка организованная брендом Chopard под названием "Однажды в сказке". Гостьей этого гламурного светского мероприятия стала американская модель Белла Хадид.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

27-летняя девушка после длительного перерыва в карьере решила посетить Канны. Перед камерами на вечеринке она блистала в серебристом платье от бренда Dsquared2.

Ее наряд был винтажным, поскольку является частью коллекции осень-зима 2006 года. Платье имело V-образное декольте, оформленный складками лиф, а также завышенную линию талии в стиле ампир.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Особо эффектной в нем являлась спина, поскольку была полностью голой и украшена нитями с кристаллов. Также кристаллы украшали платье под грудью.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Волосы Хадид собрала в гладкую прическу с пробором, на лице у нее был нежный макияж, а также она надела серебристые босоножки на каблуках и роскошные украшения с бриллиантами, которые ей предоставил для этого выхода бренд Chopard.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Но это не все образы модели в Каннах, поскольку также в отеле Martinez ее подловили папарацци в необычном платье с драпировками и плетением на юбке. Это архивное платье Gucci с V-образным вырезом было из коллекции 2005 года.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

А второй ее лук - золотисто-желтое мини-платье с рисунком от Gianni Versace, которое она сочетала с бриллиантовыми серьгами бежевыми туфлями.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Также несколькими днями ранее красавица всех удивила, поскольку на красную дорожку перед премьерой фильма "Ученик" вышла в совершенно прозрачном платье от бренда Saint Laurent, которое бренд презентовал в коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

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