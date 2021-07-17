С голой спиной и лифом в форме сердца: актриса Розамунд Пайк появилась в роскошном платье от Dior

С голой спиной и лифом в форме сердца: актриса Розамунд Пайк появилась в роскошном платье от Dior

Этот образ слишком красив, чтобы о нем молчать.

Сегодня,17 июля, стартовала церемония закрытия 74-го Каннского кинофестиваля. Традиционно на красную дорожку у Дворца фестивалей и конгрессов в этот вечер вышли знаменитости и члены почетного жюри.

Одной из приглашенных гостей стала британская актриса Розамунд Пайк, которая выбрала для своего появления алое платье от Dior. Оно было с пышной юбкой и выполнено из множества оборок и тончайшего шифона. Главной деталью и украшения этого платья стал лиф в форме сердца и полностью открытая спина.

Розамунд Пайк / Associated Press

Свой образ Пайк дополнила очень лаконичной прической в виде прямого каре и туфлями-лодочками пудрового цвета.

Розамунд Пайк / Associated Press

Единственной немного пикантной деталью наряда стала обнаженная грудь, которая проглядывалась сквозь прозрачные вставки, но в отличии от английской модели Анджелины Кали, у Розамунд Пайк все выглядело прилично и элегантно.

Розамунд Пайк / Associated Press

На красную дорожку Розамунд прибыла вместе с Шэрон Стоун, которая выбрала для своего появление белый наряд со шлейфом от Dolce & Gabbana.

Розамунд Пайк и Шэрон Стоун / Associated Press

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