Шоу-бизнес
119
1 мин

С голой спиной и шлейфом: Зендая в изысканном атласном платье сияла на премьере 3 сезона "Эйфории"

Это платье актрисы сочетало в себе минимализм с ноткой драматизма и это снова сработало — Зендея была непревзойденной.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Зендея

Зендея / © Associated Press

Главная звезда сериала «Эйфория» — 29-летняя Зендея — пришла на презентацию третьего сезона, которая состоялась в Голливуде. Сериал долго стоял на паузе, однако фанаты дождались его продолжения, а актеры не разочаровали образами на премьере.

Актриса надела на красную дорожку шоколадное атласное платье с голой спиной от бренда Ashi Studio из коллекции весна-лето 2026. Это было платье с халтером и американской проймой, которое также обнажало бока Зендеи, что создавало «вау» эффект.

Также у наряда был длинный шлейф, а спереди платье имело прямой силеут, который идеально подчеркивал фигуру актрисы.

Туфли на каблуках Зендея надела того же оттенка, а ее украшения от Chopard казались почти незаметными, ведь имели лаконичный дизайн, который не перегружал лук.

Что касается других деталей образа, то команда стилистов Зендеи сделала ей «мокрую» укладку и яркий макияж в шоколадных оттенках.

Этот промотур актрисы начался сразу после того как она закончила рекламирование фильма «Любит не любит», в котором сыграла с Робертом Паттинсоном. Во время выходов на красные дорожки все ключевые образы Зендеи были подобраны стилистом Лоу Роучем с отсылкой к древней англоязычной поговорке-примете.

Красивые образы Зендеи на мероприятиях (47 фото)

