С голой спиной и в драгоценностях: супермодель Адриана Лима блистала в роскошных платьях на красной дорожке

42-летняя звезда выбрала гламурный образы от итальянского бренда.
Бразильская супермодель Адриана Лима, наиболее известна как одна из ангелов бельевого бренда Victoria's Secret, а также лицо косметической компании Maybelline, блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
Звезда прибыла в Италию всего на несколько дней и первый ее выход - это золотое длинное платье с американской проймой и халтером от бренда PINKO. Также у платья был небольшой шлейф и декольте в виде качели.
Образ известная красавица дополнила босоножками со стразами на высоких каблуках, макияжем и роскошным колье с красными камнями.
Спина у платья была полностью открытой.
На следующий день Лима вновь вышла на красную дорожку кинофестиваля в наряде от PINKO. В этот раз это было длинное черное платье с россыпью серебристых и черных камней и голой спиной.
Дизайн платья был немного в ретро стиле, поскольку на плечах были небольшие оборки, рукава были широкими и с манжетами, а талию украшала легкая драпировка. Также звезда сделала яркий макияж, красный маникюр, прическу, а также надела роскошное бриллиантовое колье.
Совсем скоро знаменитость мы увидим в грандиозном камбэк-шоу The Tour бренда Victoria's Secret, которое состоится 26 сентября. Адриана уже снялась в промо-ролике к этому событию в роскошном черном прозрачном наряде.
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