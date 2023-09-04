С голой спиной и в драгоценностях: супермодель Адриана Лима блистала в роскошных платьях на красной дорожке

Бразильская супермодель Адриана Лима, наиболее известна как одна из ангелов бельевого бренда Victoria's Secret, а также лицо косметической компании Maybelline, блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Звезда прибыла в Италию всего на несколько дней и первый ее выход - это золотое длинное платье с американской проймой и халтером от бренда PINKO. Также у платья был небольшой шлейф и декольте в виде качели.

Образ известная красавица дополнила босоножками со стразами на высоких каблуках, макияжем и роскошным колье с красными камнями.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Спина у платья была полностью открытой.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

На следующий день Лима вновь вышла на красную дорожку кинофестиваля в наряде от PINKO. В этот раз это было длинное черное платье с россыпью серебристых и черных камней и голой спиной.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Дизайн платья был немного в ретро стиле, поскольку на плечах были небольшие оборки, рукава были широкими и с манжетами, а талию украшала легкая драпировка. Также звезда сделала яркий макияж, красный маникюр, прическу, а также надела роскошное бриллиантовое колье.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Совсем скоро знаменитость мы увидим в грандиозном камбэк-шоу The Tour бренда Victoria's Secret, которое состоится 26 сентября. Адриана уже снялась в промо-ролике к этому событию в роскошном черном прозрачном наряде.

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