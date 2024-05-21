С голой спиной: немецкая топ-модель Тони Гаррн блистала в эффектном платье на красной дорожке

Немецкая топ-модель Тони Гаррн прибыла на кинофестиваль в Каннах, где посмотрела фильм фильм "Ученик", который рассказывает о карьере скандального Дональда Трампа, до того как он стал президентом. Действие фильма будет охватывать 1970-80-е годы и рассказывать, как молодой Дональд Трамп начал свой бизнес в сфере недвижимости в Нью-Йорке с помощью известного адвоката Роя Кона.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

На красную дорожку она вышла в однотонном синем платье от бренда Michael Kors, которое сочетала с украшениями от Messika - несколькими роскошными кольцами и серьгами в виде крыльев.

Платье же Тони было с бретелькой-халтером и элегантной драпировкой на груди. Спина у платья была полностью открытой. Завершали образ босоножки на каблуках, макияж и укладка с легкими волнами.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

Также на премьеру этого фильма пришла канадская супермодель Коко Роша. Она позировала перед фотографами в кутюрном наряде от Robert Wun из коллекции весна-лето 2024.

Коко Роша / Фото: Associated Press

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