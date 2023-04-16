С голубо-желтым декором и колосками пшеницы: Анна Добрыднева похвасталась патриотической паской

Певица поздравила подписчиков с Пасхой.
Анна Добрыднева опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует вместе со своими коллегами из "Команды А" – Амадором Лопесом и Артуром Боссо.
Артистка похвасталась своей патриотической паской, украшенной голубо-желтым декором, голубо-желтой оберткой и колосками пшеницы. Амадор держит в руках поднос с паской и пасхальными яйцами, а Артур – банку с маринованными огурцами.
"Всем счастливой Пасхи!!! Мира, любви и ПОБЕДЫ!" – пожелала Анна своим фолловерам.
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