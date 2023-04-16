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С голубо-желтым декором и колосками пшеницы: Анна Добрыднева похвасталась патриотической паской

С голубо-желтым декором и колосками пшеницы: Анна Добрыднева похвасталась патриотической паской

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
1 мин
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С голубо-желтым декором и колосками пшеницы: Анна Добрыднева похвасталась патриотической паской

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Певица поздравила подписчиков с Пасхой.

Анна Добрыднева опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует вместе со своими коллегами из "Команды А" – Амадором Лопесом и Артуром Боссо.

Артур Боссо, Амадор Лопесом и Анна Добрыднева / © Instagram Анны Добрыдневой
Артур Боссо, Амадор Лопесом и Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Артистка похвасталась своей патриотической паской, украшенной голубо-желтым декором, голубо-желтой оберткой и колосками пшеницы. Амадор держит в руках поднос с паской и пасхальными яйцами, а Артур – банку с маринованными огурцами.

"Всем счастливой Пасхи!!! Мира, любви и ПОБЕДЫ!" – пожелала Анна своим фолловерам.

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Дата публикации
Просмотры
201
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