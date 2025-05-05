С голубой сумочкой и в платье с принтом: Ники Хилтон по дороге на коктейльную вечеринку

Ники Хилтон / © Getty Images

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Папарацци подловили Ники Хилтон по дороге на коктейльную вечеринку от Moda Operandi, которая состоялась накануне Met Gala в роскошном отеле Twenty Two на Манхэттене.

Блондинка выбрала для своего выхода короткое кремовое платье с длинными рукавами и разноцветным принтом на морскую тематику от бренда Versace. Талию она подчеркнула тканевым поясом с металлической круглой пряжкой в виде логотипа бренда.

Ники Хилтон / © Getty Images

Лук Ники дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках и голубой сумочкой Hermès Kelly. Волосы она собрала в хвост и сделала насыщенный макияж с персиковыми тенями, пышными накладными ресницами и розовым блеском. В ушах у Хилтон были серьги-гвоздики с белыми и желтыми камнями, а на руках – кольца с бриллиантами.

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Ники Хилтон продемонстрировала на ивенте романтический образ в платье с цветочным принтом от бренда Rebecca Vallance.