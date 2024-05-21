С "голым" эффектом: скандинавская модель Фрида Аасен надела необычное серебряное платье

29-летняя норвежская модель Фрида Аасен посетила мероприятие, организованное Алессандрой Амбросио и Синди Мелло в поддержку Brazilian Soul Fund и Brazil Foundation и прошедшее во время 77-го ежегодного Каннского кинофестиваля в La Petite Maison, во Франции.

Фрида для выхода в свет выбрала серебряное трикотажное платье украшенное пайетками, блестками и продолговатым бисером. У наряда была высокая горловина и длинные рукава с разрезами. Также платье украшал узор из продолговатого бисера, который создавал так называемый "голый" эффект. Также оно просвечивалось по-бокам на юбке.

Дополнила девушка лук босоножками на каблуках, нежным макияже и блеском на губах, а волосы просто распустила.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Сама же Алессандрой Амбросио на это мероприятие пришла в наряде с корсетом и совершенно прозрачной юбкой, который дополнила блейзером и высокими каблуками.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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