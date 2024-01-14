С "голым" эффектом: звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант пришла на вечеринку в необычном платье

Актриса Эмили Блант, которая сыграла в нашумевшем фильме прошлого года "Оппенгеймер", вновь вышла на красную дорожку. Звезда посетила мероприятие BAFTA Tea Party, которое прошло в Беверли-Хиллз.

Образ 40-летняя актриса выбрала эффектный, поскольку на ней было платье-бюстье от бренда Oscar de la Renta.

Наряд длины миди был зеленого цвета и имел сложный дизайн, ведь состоял из множества тонких лент скрепленных между собой. Также у платья была бахрома на подоле и бюстье, а украшали его аппликации из больших цветов такого же оттенка.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Под верхним креативным слоем платья был еще один - бежевый, который сливался в оттенком кожи Эмили и создавал так называемый "голый" эффект. Образ актриса дополнила серьгами флористического дизайна, лаконичными прической и макияжем, а также бежевыми босоножками на высоких каблуках.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Также недавно Эмили блистала на церемонии вручения наград Governors Awards в гламурном луке, который включал платье от Miu Miu и ювелирные изделия от Tiffany & Co. Ее длинное черное платье было с декольте и имитацией колье.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

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