С голым животом и множеством украшений: Николь Кидман вышла на красную дорожку с мужем

Пара позировала фотографам обнявшись и мило улыбалась.
В Нэшвилле прошла 57-я церемония вручения наград Ассоциации кантри-музыки. Среди гостей мероприятия появились актриса Николь Кидман и ее возлюбленный Кит Урбан.
На красную дорожку оскароносная актриса вышла в однотонном черном платье от бренда Coperni, которое бренд представил в коллекции весна-лето 2024. Платье было длинным, умело глубокое декольте, широкие бретельки и вырез под грудью, который открывал живот Николь. Также в области груди на платье был большой металлический треугольник, который скреплял верх платья с юбкой.
Дополнила образ Николь украшениями от Rainbow K jewelry, лакированными туфлями и черной сумкой. Волосы Кидман распустила и уложила за уши.
Муж Николь надел рубашку с принтом тай-дай, черные штаны и обувь на огромной платформе.
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