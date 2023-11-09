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С голым животом и множеством украшений: Николь Кидман вышла на красную дорожку с мужем

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
768
Время на прочтение
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С голым животом и множеством украшений: Николь Кидман вышла на красную дорожку с мужем

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Пара позировала фотографам обнявшись и мило улыбалась.

В Нэшвилле прошла 57-я церемония вручения наград Ассоциации кантри-музыки. Среди гостей мероприятия появились актриса Николь Кидман и ее возлюбленный Кит Урбан.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

На красную дорожку оскароносная актриса вышла в однотонном черном платье от бренда Coperni, которое бренд представил в коллекции весна-лето 2024. Платье было длинным, умело глубокое декольте, широкие бретельки и вырез под грудью, который открывал живот Николь. Также в области груди на платье был большой металлический треугольник, который скреплял верх платья с юбкой.

Дополнила образ Николь украшениями от Rainbow K jewelry, лакированными туфлями и черной сумкой. Волосы Кидман распустила и уложила за уши.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

Муж Николь надел рубашку с принтом тай-дай, черные штаны и обувь на огромной платформе.

Николь Кидмани Кит Урбан / © Associated Press
Николь Кидмани Кит Урбан / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
768
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