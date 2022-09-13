С голым животом и на высоченных каблуках: актриса Джулия Гарнер на светском мероприятии

28-летняя актриса Джулия Гарнер, наиболее известна по ролям в сериалах "Озарк" и "Изобретая Анну", стала гостью церемонии "Эмми"-2022. В этом году девушка получила уже свою третью статуэтку и в этот раз в номинации "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале" за игру в "Озарк".

Мероприятие проходило в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, а Джулия надела на него оригинальное платье от итальянского Модного дома Gucci.

Джулия Гарнер / Фото: Associated Press

Темно-вишневое платье было выполнено из плотного бархата, имело длинные рукава и разрез сзади. Также на платье была вышивка бисером и пайетками в виде крупных цветов, придающая наряду шика и гламурности.

Но все же главной фишкой этого образа стал вырез на животе в виде ромба.

Джулия Гарнер / Фото: Associated Press

Дополнили лук актрисы босоножки на очень высоких каблуках и платформе пудрового оттенка, а также украшения от Swarovski, яркий макияж глаз и объемная прическа.

Джулия Гарнер / Фото: Associated Press

Также напомним, что совсем скоро мы увидим Джулию в роли Мадонны. Американская поп-королева решила снять фильм о своей жизни и после длительных раздумий наконец-то определилась с кандидатурой на главную роль, выбрав эту молодую актрису. Известно о картине пока мало, кроме того что она расскажет о первых шагах в карьере Мадонны. Также в фильме, понятное дело, будет использовано много музыки и песен звезды, а также главная актриса должна будет много танцевать, как это делала в свое время сама певица.

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