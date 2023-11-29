С голым животом и сумкой Chanel: звезда 2000-х Джессика Симпсон под прицелом фотографов

43-летняя певица Джессика Симпсон, звезда 2000-х, продемонстрировала новый образ в Нью-Йорке, в районе Ист-Виллидж. Ее сфотографировали, когда она шла на ужин в ресторан.

Оделась Симпсон смело и довольно эффектно, поскольку на ней был топ с высокой горловиной и открытым животом, который она сочетала с лосинами, украшенными драпировкой на талии. А вот чтобы не замерзнуть она надела длинную шубу из искусственного меха.

Также певица выбрала интересные аксессуары. В руке у нее была гламурная сумка от Chanel, расшитая пайетками, а обула она черные сапоги с красной аппликацией Sonora Melrose в ковбойском стиле. Волосы Симпсон распустила, сделала очень яркий вечерний макияж и завершила лук серьгами-кольцами с бриллиантами и длинным маникюром.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Сейчас Джессика Симпсон в идеальной форме, поскольку не так давно шокировала всех кардинальной переменой во внешности, ведь похудела на 45 килограмм. После третьей беременности она сильно поправилась и весила около 108 килограмм.

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