С голым животом и в ковбойской шляпе: Пэрис Хилтон потусила на фестивале Coachella

Она выглядела, как всегда, потрясающе и гламурно.
Наследница многомиллионного семейного бизнеса, а также телезвезда и светская львица Пэрис Хилтон посетила ежегодный масштабный музыкальный фестиваль Coachella, который проходил в Калифорнии. В последние годы на этом мероприятии она регулярный гость.
Для тусовки Пэрис надела черное мини-платье с асимметричной юбкой. Наряд украшали драпировка и рюш на подоле. Также у платья было глубокое декольте, открытый живот и тонкие бретельки. Дополнила она его болеро с длинными рукавами и множеством украшений на шее и солнцезащитными очками.
Также голливудская блондинка добавила в наряд немного ковбойского стиля, который сейчас в тренде, - шляпу и сапоги. В волосы Пэрис вплела черные ленты, а на плече у нее висела сумка на длинной цепочке.
Также остальными лукавами с этого фестивала она поделилась в Instagram.
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