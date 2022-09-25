С голым животом и в прозрачном кэтсьюте: два образа Алессандры Амбросио на Неделе моды в Милане

На Миланской Неделе моды некоторые звезды, подбирая наряды для выхода, сделали ставку на агрессивную сексуальность. У некоторых, как, например, у Джессики Честен, которая решила сверкнуть грудью в глубоком декольте, это получилось хорошо, у некоторых, как у Оливии Палермо, надевшей довольно прозрачный и обтягивающий наряд без лифчика получился очень неудачный образ.

А вот Алессандра Амбросио смогла за два дня продемонстрировать сразу два очень удачных и сексуальных образа. На шоу Dolce & Gabbana, которое состоялось 24 сентября, она пришла в прозрачном кэтсьюте и черном белье.

Модель дополнила наряд черными ботфортами, рокерской черной кожаной косухоой и чокером на шее.

Алессандра Амболсио / Фото: Getty Images

А сегодня на показ Giorgio Armani она пришла в бархатном брючном костюме с серебряными вставками на рукавах, которы состоял из широких зауженных книзу брюк и короткого жакета, который оставлял открытым живот. В макияже Алессандра сделал акцент на красную помаду.

Алессандра Амболсио / Фото: Getty Images

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