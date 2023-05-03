С голым животом и в юбке с разрезом: Рианна пришла на вечеринку в дерзком образе от Chrome Hearts

Звезда решила надеть в этот раз сексуальный образ от бренда, который часто носил сам Лагерфельд.

После Met Gala звезды отправились на вечеринку, которая проходила в заведении Zero Bond, в Нью-Йорке. Там обстановка был уже менее формальной, поэтому многие гости позволили себе более откровенные наряды.

Например, на гала-вечере Рианна продемонстрировала ансамбль от бренда Valentino, который сочетала с украшениями от Bulgari.

А вот на шумную вечеринку она решила нарядится в американский бренд люксовой одежды и аксессуаров Chrome Hearts. На Рири была укороченная рубашка на одной пуговице, которую она сочетала с длинной юбкой, украшенной пуговицами и разрезом. Характерными для этого бренда являются кресты, поэтому ими украшены все вещи девушки. также украшение с крестом она надела на шею, а завершила образ очками, клатчем и босоножками с завязками.

Рианна / Фото: Getty Images

Но то, что Рианна выбрала этот бренд - не случайность. Тема Met Gala в этом году звучала так: "Карл Лагерфельд: линия красоты". Покойный модельер очень любил и часто носил вещи от Chrome Hearts.

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