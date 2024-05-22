С голым животом на красной дорожке: скандинавская модель Фрида Аасен сверкнула идеальной фигурой

Скандинавская красавица Фрида Аасен надела оригинальный костюм с топом-водолазкой и длинной юбкой от бренда Nina Ricci.

Ее наряд был без рукавов, со складками на лифе топа и голым животом. Юбка же была обтягивающей, но от колен расклешенной и со складками. Этот образ Фрида дополнила золотыми серьгами, нежным макияжем, а также высокой прической-пучком.

Посетила в Каннах она премьеру фильму "Партенопа" режиссера Паоло Соррентино.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Днем ранее Ассен появилась на мероприятии организованном Алессандрой Амбросио и Синди Мелло в поддержку Brazilian Soul Fund и Brazil Foundation. Оно прошло в рамках кинофестиваля. Фрида надела на это событие необычное серебряное платье с "голым" эффектом.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

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