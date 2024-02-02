С голым животом: Зендея, одетая во все черное, пришла на интервью к известному ведущему

Уже в конце этого месяца мы увидим 27-летнюю Зендею во второй части фильма "Дюна", где она исполнила одну из главных ролей. Рассказать о своей работе звезда пришла на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире".

Для интервью девушка надела черный костюм от бренда The Attico из весенней коллекции 2024, который включал приталенный жакет на пуговицах и необычные штаны со складками. Жакет она носила немного растегнутым и оголила живот.

Образ Зендея дополнила туфлями от Christian Louboutin, украшениями Bvlgari, а также красивым макияжем и лаконичной прической с низким пучком.

Зендея / Фото: Getty Images

Также это интервью посетили и коллеги девушки по фильма "Дюна": Тимоти Шаламе, Остин Батлер и Флоренс Пью.

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