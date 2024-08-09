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С халтером, цветком на шее и разрезами: молодая актриса появилась в луке от Burberry в Лондоне

С халтером, цветком на шее и разрезами: молодая актриса появилась в луке от Burberry в Лондоне

Изабела Феррер / Фото: Associated Press

Платье стало интересным выбором, ведь кардинально отличалось от того, что надела ее коллега.

24-летняя актриса Изабела Феррер посетила премьеру фильма "Оставь, если любишь", в котором сыграла вместе с Блейк Лайвли. Девушка вышла к фотографам в черном эффектном платье от Модного дома Burberry.

Изабела Феррер / © Associated Press
Изабела Феррер / Фото: Associated Press

Наряд имел бретельку-халтер, открытую спину, а на шее и бедрах его украшали большие цветы из ткани. Трикотажное платье также украшала драпировка на талии, бедрах и лифе. В вот юбку - высокие разрезы.

Этот наряд от Burberry Изабела носила в сочетании с босоножками от Roger Vivier, несколькими лаконичными украшениями. Ее волосы были собраны в высокий пучок, а на лице актрисы визажисты сделали яркий макияж с красной помадой.

Изабела Феррер / © Associated Press
Изабела Феррер / Фото: Associated Press
Изабела Феррер / © Associated Press
Изабела Феррер / Фото: Associated Press

Главная звезда картины и коллега Изабелы - 36-летняя Блейк Лайвли - появилась на мероприятии в просто потрясающем платье от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2024, которое носила с красной накидкой.

Блейк Лайвли и Изабела Феррер / © Associated Press
Блейк Лайвли и Изабела Феррер / Фото: Associated Press

Фильм в украинском прокате с 8 августа.

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