С "хищным" маникюром и роскошной сумкой: вечерний образ Джорджины Родригес

Девушка похвасталась своим новым образом для выхода в свет.
30-летняя модель, инфлуэнсер Джорджина Родригес посетила открытие магазина косметики бренда Рианны - Fenty Beauty – в Саудовской Аравии.
Для выхода в свет звезда выбрала черное фактурное платье со сборкой спереди, которое дополнила черными туфлями-лодочками и алой сумкой Hermes из кожи крокодила. Образ Джорджины завершили "хищный" алый маникюр, серьги и кольца с бриллиантами.
Компанию на мероприятии ей составили дочери – Алана и Ева. Вообще, Родригес много времени проводит с детьми. Так, недавно она сходила с детьми на футбол. ОНи посетили один из матчей футбольной команды "Аль-Наср", в которой играет ее возлюбленный и отец детей – португалец Криштиану Роналду.
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