С идеальной укладкой: Дженнифер Лопес сфотографировали папарацци

Даже направляясь в студию по рабочим делам, она поддерживает образ иконы стиля.

52-летняя суперзвезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда выходила со своей машины. Сфотографировали знаменитость возле звукозаписывающей студии, она была одета в удобный трикотажный спортивный комплект, состоящий из штанов и кроп-топа.

Образ Дженнифер Дополнила браслетом на руке, макияжем и роскошной объемной укладкой.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Напомним, что скоро должна состояться премьера нового романтического фильма с Дженнифер "Первый встречный". Сейчас знаменитость активно продвигает эту работу и саундтрек к фильму, который сама и исполнила, поэтому часто делится с поклонниками различными видео и фото в соцсетях. В одном из последних постов, Лопес показала детали съемки в студии, где она позировала с певцом Малумой.

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