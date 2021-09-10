С иглой в руках: певица Мария Бурмака стала портнихой

Народная артистка Украины присоединилась к фотопроекту.

Мария Бурмака умеет не только умело держать в руках гитару, но и иголку с ниткой. Впервые после долгой паузы исполнительница взялась за любимое дело детства и юности — швейное дело. На несколько часов артистка превратилась в настоящую портниху на швейном производстве одного из украинских брендов — не только ради удачного кадра, но и как помощница профессиональным швеям.

Мария Бурмака/Пресс-служба

"В детстве я любила шить одежду своим куклам. Позже, во время учебы в школе, на трудовом обучении я выбрала направление "Портниха, швея-мотористка". Во время студенческих лет я могла сшить себе любые наряды! Пока ничего не изменилось — шить я так же обожаю я считаю, что профессия портнихи — прекрасна! Уметь сшить все (как себе, так и другим) и не зависеть от магазинов — это невероятно круто и заслуживает уважения! Спасибо фотопроекту за то, что я смогла снова окунуться в свою мечту. На съемочной локации я могла немного построчиты и перекроить — благодаря этому я почувствовала себя ребенком и тем, кем всегда хотела быть! " — рассказала Мария.

Мария Бурмака/Пресс-служба

Мария Бурмака/Пресс-служба

Эксклюзивными кадрами бэкстейдж съемки фотопроекта "Если бы не шоу-бизнес" поделились с нами организаторы.

Мария Бурмака/Пресс-служба

Мария Бурмака/Пресс-служба

Мария Бурмака/Пресс-служба

Фотопроект "Если бы не шоу-бизнес" — это социально-ориентированный месседж к молодежи, которая ищет себя. В современном мире соцсетей очень развита пропаганда развития себя как публичного человека. Актеры, певцы, блогеры, ведущие своим участием в этом фотопроекти показывают, что есть такие профессии, которые "на слуху" в соцсетях и не "ведут" за собой миллионы подписчиков, но они крайне важны для формирования будущего здорового общества. В таком полноценном обществе каждый находит себя, свое место и свое дело — не то, которое просто "модное", а к которой есть талант и лежит душа.

Результатом проекта вскоре планируется фотовыставка, где на снимках звезды предстанут в образах профессий, о которых они мечтали в детстве. На фотовыставку будут приглашены все герои проекта, среди которых Павел Зибров, Влад Яма, Александр Пономарев, Руслан Сеничкин, Виктор Павлик, Тарас Цимбалюк и другие.

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