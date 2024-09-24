С именной сумкой: Кэти Холмс в повседневном образе под прицелом папарацци

45-летняя актриса Кэти Холмс, которая была в отношениях с Томом Крузом на протяжении почти 7 лет, сейчас живет в Нью-Йорке. Актриса часто попадает под прицел папарацци во время прогулок по городу.

На этой неделе женщину сфотографировали на Манхэттене. Кэти была одета уже по-осеннему, поскольку сочетала стеганую куртку оливкового цвета, у которой был ярко-розовый воротник, со свободными синими джинсами и белыми кедами.

Волосы она распустила, в руке несла термокружку, а также именную красно-белую сумку Lands' End. На аксессуаре были инициалы звезды.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Ранее папарацци фотографировали актрису в клетчатом комбинезоне с карманами по пути на светское мероприятие. Кэти посетила афтепати, которое состоялось после премьерного показа фильма "Моргни дважды", режиссером которого стала Зои Кравиц. Как видим, даже для вечеринок она выбирает лаконичные наряды.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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