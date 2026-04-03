С искусственным мехом на наряде: Зендея сходила на интервью в необычном образе

В рамках промотура к фильму «Любит не любит» Зендея сходила на интервью к ведущей Дженнифер Хадсон, где продемонстрировала еще один белоснежный ансамбль, который на этот раз был от британского бренда Stella McCartney. Костюм, который носила актриса, из коллекции осень-зима 2026, совсем недавно презентованной в Париже на Неделе моды.

Лук включал удлиненную блузу с поясом на талии и коричневой искуственной меховой отделкой, а также прямую юбку-карандаш. Также Зендея надела телесные туфли от Christian Louboutin, которые уже не раз носила этой весной.

Стилизация немного отличалась от того, что дизайнер предложила во время показа. Модель на подиуме демонстрировала этот нансамбль в сочетании с ремнем на талии и черной сумкой в руке.

После интервью Зендея отправилась на премьеру фильма в Нью-Йорке, для которой по-особенному приготовилась. Актриса надела пышное платье-русалку от Schiaparelli, которое украшали 65 тысяч шелковых перьев.

Напомним, что романтическая комедия «Любит не любит» (The Drama) с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях, вышла в украинский прокат 1 апреля. В ромкоме от А24 актеры играют помолвленную пару. В центре сюжета — работница книжного магазина Эмма Гарвуд (Зендея) и директор художественного музея Чарли Томпсон (Роберт Паттинсон).