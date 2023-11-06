С каплевидным декольте и американской проймой: Ева Лонгория очаровала вечерним нарядом жемчужного оттенка

Ее платье было роскошным и с довольно смелым декольте, которое подчеркивало грудь.

48-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория посетила ежегодный гала-вечер LACMA Art + Film, который прошел в Лос-Анджелесе в Музее искусств. В этом году на мероприятии чествовали американскую художницу и активистку Джуди Баку, а также режиссера Дэвида Финчера.

Спонсором мероприятия выступил итальянский Модный дом Gucci, но Лонгория решила не надевать наряд от этого бренда, как многие другие гости, а отдала предпочтение платью жемчужного оттенка от Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2023.

У наряда было каплевидное декольте, американская пройма и высокая горловина, расшитая камнями. Спереди у него также была небольшая драпировка и складки на юбке. Образ Ева дополнила прической, макияжем и драгоценностями: роскошными серьгами и кольцами.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Помимо Лонгории гостями этого гламурного светского мероприятия стали актриса Джессика Честейн, пришедшая на него в роскошном платье из бисера, а также супермодель Хайди Клум, которая надела платье от украинского модельера Леси Верлингьери.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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