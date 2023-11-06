С каплевидным декольте и американской проймой: Ева Лонгория очаровала вечерним нарядом жемчужного оттенка

Ее платье было роскошным и с довольно смелым декольте, которое подчеркивало грудь.
48-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория посетила ежегодный гала-вечер LACMA Art + Film, который прошел в Лос-Анджелесе в Музее искусств. В этом году на мероприятии чествовали американскую художницу и активистку Джуди Баку, а также режиссера Дэвида Финчера.
Спонсором мероприятия выступил итальянский Модный дом Gucci, но Лонгория решила не надевать наряд от этого бренда, как многие другие гости, а отдала предпочтение платью жемчужного оттенка от Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2023.
У наряда было каплевидное декольте, американская пройма и высокая горловина, расшитая камнями. Спереди у него также была небольшая драпировка и складки на юбке. Образ Ева дополнила прической, макияжем и драгоценностями: роскошными серьгами и кольцами.
Помимо Лонгории гостями этого гламурного светского мероприятия стали актриса Джессика Честейн, пришедшая на него в роскошном платье из бисера, а также супермодель Хайди Клум, которая надела платье от украинского модельера Леси Верлингьери.
Читайте также:
- В красном платье с разрезом до бедра: яркая Ева Лонгория на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
- В юбке с большими цветами на подоле: Ева Лонгория позировала фотографам в Каннах
- В полупрозрачном платье с перьями: Ева Лонгория вышла на подиум в асимметричном наряде