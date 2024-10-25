С каплевидным декольте и "голым" эффектом: Крисси Тейген появилась в соблазнительном платье на церемонии

В Лос-Анджелесе, 24 октября, состоялась церемония вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которой издание решило выделить ярких личностей, что влияют на модную индустрию, красоту и стиль. Одной из гостей этого светского мероприятия стала многодетная мать, модель и бизнесвумен Крисси Тейген.

Она пришла на это событие в черном соблазнительном платье от бренда Tom Ford из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Наряд был выполнен из бархата и капрона, у него была американская пройма и халтер.

Платье имело вставки с так называемым "голым" эффектом, а вертикальные линии бархата подчеркивали фигуру и делали ее более вытянутой и стройной.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Образ она дополнила бархатным клатчем-конвертом, босоножками на каблуках и массивными золотыми браслетами на обеих запястьях, а также серьгами в ушах. Волосы Крисси распустила, сделала макияж в коричневой гамме, который часто называют латте-макияж, а также отдала предпочтение лаконичному нюдовому длинному маникюру.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Модель обожает эффектные платья, особенно, если они еще и необычного дизайна. Например, недавно она также блистала на гала-вечере Academy Museum Gala в нежном платье с декольте и баской в виде лепестков цветка. Этот гламурный наряд был от бренда Andrew Kwon, основанного американским модельером корейского происхождения.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

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