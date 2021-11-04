С каплевидным декольте и шлейфом: красивая Адриана Лима на церемонии в Катаре

С каплевидным декольте и шлейфом: красивая Адриана Лима на церемонии в Катаре

Для своего появления знаменитость выбрала элегантный наряд от ливанского модельера.

Супермодель Адриана Лима прилетела в Катар, чтобы посетить церемонию награждения Fashion Trust Arabia Prize 2021. На мероприятии экс-звезда Victoria’s Secret появилась в роскошном черном платье от ливанского модельера Zuhair Murad.

Платье Адрианы было выполнено из тонкого шифона, имело длинную пышную юбку и накидку-шлейф. Декольте наряда украшали каплевидные прозрачные вставки, расшитые бисером и пайетками. В ушах у модели были крупные серьги с камнями, волосы собраны в пучок, а на лице был нежный вечерний макияж с золотистыми тенями.

Адриана Лима / Getty Images

На мероприятии в Дохе также побывали Мэй Маск, Ирина Шейк, Джиллиан Андерсон, Наоми Кэмпбелл и Коко Роша. Церемония стала уже третьей, а победителями были выбраны: Зайд Аффас за дизайн прет-а-порте, Benchellal за дизайн вечерней одежды, Port Tanger за дизайн аксессуаров, Алия Бин Омайр за дизайн ювелирных изделий и El Tayeb Nation. Дизайнер обуви Амина Муадди также стала первым лауреатом новой награды "Предприниматель года".

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