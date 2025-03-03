С каплевидным декольте и стразами: сногсшибательная Сидни Суини позировала на вечеринке

Молодая актриса Сидни Суини, которая прославилась на весь мир благодаря роли в нашумевшем сериале "Эйфория", пока не получила свой "Оскар", однако на вечеринке Vanity Fair Oscar Party уже регулярная гостья.

В этот раз она выбрала нежно-розовое платье Miu Miu, в котором выглядела сногсшибательно. Длинный наряд был полностью украшен мелкими стразами и имел шлейф, а также бретельку-халтер. Главным украшением лука стало оригинальное каплевидное декольте, которое подчеркивало пышный бюст актрисы.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Образ Сидни дополнила макияжем в нюдовой гамме, несколькими украшениями и роскошной прической с длинными волосами, которые были уложены в легкую волну.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

В этот раз красавица решила никого не копировать, а выбрать наряд, который ассоциировался бы только с ней, поскольку в прошлом году она надела винтажный наряд разработанный модельером Марком Боувером, и который на 76-ю церемонию вручения "Оскара" надевала Анджелина Джоли.

Сидни Суини в 2024 году / Фото: Associated Press

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