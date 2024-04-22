С каре и в комбинезоне: топ-модель Миранда Керр показала, как выглядела в детстве

20 апреля австралийская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Миранда Керр – праздновала 41-летие. В честь этого она решила показать, как выглядела в детстве.

Миранда Керр показала, как выглядела в детстве / Фото: Instagram Миранды Керр

Топ-модель опубликовала фото, на котором запечатлена во время празднования своего трехлетия – об этом говорит торт с тремя свечами на столе. Девочка позирует в белой блузке с рюшами на воротнике и рукавах и в джинсовом комбинезоне. Тогда будущая модель носила каре.

"Еще один оборот вокруг солнца! Спасибо за все приятные поздравления с днем рождения", - написала Миранда под снимком.

Напомним, в конце февраля этого года Миранда Керр стала мамой в четвертый раз. Она родила сына. Это уже четвертый сын модели. Назвали его Пьером.

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