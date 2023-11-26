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С кем не бывает: ветер испортил укладку Аманде Холден, когда звезда возвращалась с работы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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С кем не бывает: ветер испортил укладку Аманде Холден, когда звезда возвращалась с работы

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Британскую ведущую Аманду Холден сфотографировали по пути с работы в Лондоне.

Аманду запечатлели на выходе из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast. Холден была в черной кофте на пуговицах, черных брюках-клеш и красном удлиненном блейзере на одной пуговице. Обула знаменитость замшевые туфли-лодочки на каблуках и в руке держала маленькую кожаную сумку на короткой ручке.

Волосы Аманды были распущены, но ветер испортил ей укладку. На лице у нее были большие черные очки от солнца, в ушах несколько серьг, а на губах нейтрального оттенка помада. Звезда сделала черный маникюр и на пальце у нее сверкало кольцо с камнем.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Иногда Аманда Холден носит на работу наряды, которые выглядят весьма провокационно. В прошлый раз ее заметили в бежевом трикотажном обтягивающем платье миди с декольте и золотистыми пуговицами. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, как это часто бывает у Аманды.

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Дата публикации
Просмотры
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