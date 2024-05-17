С кейп-накидкой и пайетками: режиссер фильма "Барби" блистала на Каннском кинофестивале в луке Chanel

14 мая во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который продлится до 25 мая. В этом году мероприятие станет 77-м по счету.

Председателем жюри назначена Грета Гервиг - режиссер нашумевшего фильма "Барби". Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту.

В третий день мероприятия на фестивале состоялась одна из главных кинопремьер года - нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис", над которым он работал больше 30 лет. 85-летний Коппола лично представил картину публике вместе с исполнителями главных ролей.

Грета на красной дорожке появилась в черном длинном платье от Модного дома Chanel. Наряд идеально сидел на фигуре режиссера, был расшит пайетками и имел накидку-кейп.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Дополняли ее платья украшения на шее, несколько браслетов и колец, которые тоже были от Chanel. Короткие волосы Гервиг уложила в гладкую прическу и сделала лаконичный макияж.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Ранее на красной дорожке она продемонстрировала эффектный наряд от бренда Saint Laurent, а также красное платье с глубоким декольте от Armani Privé.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

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