С кейп-рукавами и разрезом до бедра: 70-летняя Кристи Бринкли поразила красотой в красном платье

70-летняя актриса и модель Кристи Бринкли - звезда 80-хи 90-х годов, котора неоднократно появлялась на обложках Sports Illustrated, посетила специальное мероприятие посвященное этому изданию. Вечеринка проводилась в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Кристи Бринкли / Фото: Associated Press

Кристи Бринкли / Фото: Associated Press

Кристи вышла на красную в потрясающем красном платье от Norma Kamali, которое идеально сидело на фигуре, имело разрез на юбке и длинные рукава-кейп.

Образ она дополнила белыми туфлями на каблуках, красной помадой и роскошной прической с локонами. Позировала она перед фотографами хвастаясь необычным дизайном своего платья.

Кристи Бринкли / Фото: Associated Press

Кристи Бринкли / Фото: Associated Press

Кристи недавно призналась, что у нее диагностировали рак кожи. Об этом знаменитая манекенщица сообщила в Instagram, показав фото после операции, во время которой врачи удалили на ее лице "базальноклеточную карциному".

"Хорошая новость для меня в том, что базальноклеточную карциному обнаружили на ранней стадии. И у меня были отличные врачи, которые удалили рак и сшили меня до совершенства, как кутюрье Dior. Хорошая новость для вас заключается в том, что всего этого можно избежать, если тщательно следить за своей защитой от солнца! Я поздновато спохватилась, так что теперь русалка/садовник будет мазать кожу кремом с SPF 30, наносить его по мере необходимости, носить длинные рукава и широкополую шляпу. А также регулярно проводить осмотр всего тела... это ОБЯЗАТЕЛЬНО!" - уточнила Кристи.

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