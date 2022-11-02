С клетчатым шарфом и на шпильках: Оксана Пекун в свой день рождения поделилась красивой фотографией

Сегодня, 2 ноября, Оксана Пекун отмечает свой день рождения. По этому поводу певица опубликовала в Instagram новое красивое фото, сделанное во время прогулки по городу.

Оксана позировала на скамейке на фоне желтых листьев. Одета артистка в черный свитер и брюки, которые скомбинировали с черными ботильонами на шпильках. Завершил лук клетчатый серый шарф, в который она завернулась.

Свой образ Пекун дополнила стильной укладкой и макияжем с акцентом на глазах. Певица мило улыбалась и держала кружку-термос с горячим напитком.

"Мой новый год жизни. Пусть он будет ПОБЕДИТЕЛЬНЫМ", — написала Оксана под фото.

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