С книгой в руке: Сару Джессику Паркер сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

В последнее время актриса редко появлялась на публике, поскольку была занята насыщенными съемками.

17 мая HBO показали официальный постер сериала "И просто так..", который стал продолжением "Секса в большом городе".

В тот же день под прицел папарацци в Нью-Йорке попала главная звезда проекта - 58-летняя актриса Сара Джессика Паркер. Фотографы ее заметили на улице в простом образе оливкового цвета и с книгой Ким Колман Фут "Коулман Хилл" в руке.

На плече у звезды висела сумка, волосы ее были распущены, а глаза - накрашены. Ее образ дополняли ботильоны из замши и несколько украшений.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Кстати, этой книгой актриса недавно делилась с поклонниками в Instagram, отметив, что она поступит в продажу только 5 сентября.

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