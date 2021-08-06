С коктейлем и в флористическом купальнике: участница "Холостяка-11" на отдыхе в Турции

С коктейлем и в флористическом купальнике: участница "Холостяка-11" на отдыхе в Турции

Екатерина Жук показала снимки из отпуска.

Участница шоу "Холостяк-11" Екатерина Жук порадовала своих фолловеров в Instagram снимками с отдыха в Турции.

Девушка продемонстрировала стройную фигуру в ярком купальнике с флористическим принтом, который состоял из асимметричного топа с одной бретелькой-рюшем и высоких плавок.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Пляжный лук она дополнила соломенной шляпой и очками. В руке она держала охлаждающий коктейль красивого оранжевого цвета.

Еще Катя выложила фото в красном бикини. Красотка позировала в бассейне. Она была с мокрыми волосами и в черных очках. Рядом стоял бокал с коктейлем.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Отдыхала в Турции и другая участница проекта - Розали Номбре. Она показала фигуру сзади в черном купальнике.

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