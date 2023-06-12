С коктейлем и в красном платье с перьями: Дженнифер Лопес продемонстрировала эффектный образ

Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фотографии своего нового эффектного аутфита. Певица предстала в красном асимметричном платье без бретелек, украшенном на юбке перьями. Наряд прекрасно облегал ее сексуальную фигуру. А разрез позволил звезде продемонстрировать стройные ноги.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Лук Джей Ло дополнила красными остроносыми босоножками на высоких шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу с выпущенными спереди прядями и сделала макияж с бежево-шоколадной помадой. В ушах были длинные серьги, а на руках – золотой браслет и кольцо.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

В руке Джен держала бокал с красным коктейлем из своей алкогольной линейки Delola.

"Время бранча, почувствуй Bella Berry", — подписала фото Лопес.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, на днях Джей Ло попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. На артистке было длинное свободное белое платье от бренда La DoubleJ с красочным геометрическим принтом, воротником, пуговицами и рукавами три четверти с рюшами.

Читайте также: