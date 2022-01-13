С коктейлем и в купальнике с глубоким декольте: Екатерина Бужинская в гламурном образе релаксировала в бассейне

Артистка показала, как отдыхает в Доминикане.
Екатерина Бужинская проводит свой отпуск в райском уголке планеты – в Доминиканской республике.
Оттуда звезда выложила интересные снимки в Instagram. Катя сфотографировалась в бассейне. Она наслаждалась летней атмосферой и пила охлаждающий коктейль.
Одета Бужинская была в гламурный синий купальник с принтом и глубоким декольте.
Свой лук она дополнила соломенной шляпой с золотыми цепями, очками в стильной оправе и лаконичными серьгами. Макияж с красной помадой завершил ее аутфит.
"Будем", – лаконично подписала звезда фото.
Ранее Бужинская из Доминиканы поздравила украинцев со Старым Новым годом. Она записала видео в черном купальнике с откровенным декольте и в шляпе с жемчугом.
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